CNC vê desafios e incertezas para safra brasileira de café de 2024

São Paulo, 12 – O Conselho Nacional do Café (CNC) divulgou comunicado no qual informa que a safra brasileira 2024, que começa a ser colhida entre abril e maio, enfrenta desafios e incertezas significativas. “Embora tenhamos visto chuvas durante o período de enchimento dos frutos, a constância e o volume dessas precipitações permanecem trazendo preocupação. As previsões meteorológicas instáveis adicionam um elemento de incerteza, tornando difícil fazer projeções precisas para o desempenho da produção”, afirma o CNC na nota.

O mercado de café também enfrenta desafios relacionados às dificuldades financeiras globais e instabilidades decorrentes de conflitos e guerras, segundo o CNC. Isso afeta diretamente as projeções de consumo. Tanto o Tesouro norte-americano quanto o Tesouro europeu enfrentam problemas, refletindo nas incertezas globais, destacou.

No seu último boletim de 2023, a Organização Internacional do Café (OIC) alertou para o impacto do clima na produção global de café. A queda dos estoques mundiais em 2023 foi de 4,9 milhões de sacas, destacando os desafios enfrentados em diferentes regiões produtoras, citou o CNC.

A safra de café 2024 no Brasil enfrenta uma combinação única de fatores, desde condições climáticas imprevisíveis até desafios econômicos globais. “Os produtores devem estar atentos a cada desenvolvimento, buscando adaptar estratégias para lidar com as incertezas e garantir a sustentabilidade desse setor essencial para a economia brasileira e global.”

O CNC aguardará também a posição do próximo levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em 18 de janeiro, que fornecerá mais informações sobre o cenário futuro do café no Brasil.

