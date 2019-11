CNA: Valor Bruto de Produção deve ficar quase estável em 2019

São Paulo, 18 – O Valor Bruto de Produção (VBP) da agropecuária deve ficar praticamente estável em 2019, com leve aumento de 0,1% ante 2018, estimou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) nesta segunda-feira. Com base em dados até outubro, a projeção para o faturamento bruto da atividade “da porteira para dentro” é de R$ 614,55 bilhões, conforme antecipou a Coluna do Broadcast Agro.

Na ponta positiva, o VBP do ramo pecuário deve alcançar R$ 234,5 bilhões em 2019, um crescimento de 7,2% se comparado ao ano passado. Segundo o assessor técnico do Núcleo Econômico da CNA, Paulo André Camuri, o aumento é reflexo da qualidade e da competitividade do produtor brasileiro e do surto de Peste Suína Africana (PSA), que atinge os rebanhos na China desde agosto de 2018. “O avanço da doença no país asiático, que é o maior consumidor de carne suína do mundo, impactou o cenário global de oferta de alimentos e os preços, principalmente de carne suína e de frango”, disse ele, em nota.

Em meio ao bom momento das proteínas de origem animal, a CNA aponta alta nos VBPs de suínos (24,7%), frangos (14,1%), leite (8,1%) e carne bovina (4%). Apenas o setor de ovos deve ter queda (-12,7%).

Em contrapartida, o VBP do ramo agrícola deve encerrar o ano com queda de 3,8%, a R$ 380,1 bilhões. “O cenário de redução de 11,1% nos preços do café arábica e de 14,8% do robusta, somado à queda da produção, devem resultar em queda de 35,5% do VBP do café em relação ao ano anterior”, destaca a CNA.

O VBP da soja também deve ter recuo de R$ 20 bilhões, ou 12%, no setor agrícola, por causa das reduções de 8,8% nos preços e de 3,6% na produção. Apesar dessas quedas, algumas culturas devem apresentar alta, como o milho (+16,8%) e o algodão (+11,9%).