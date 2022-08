CNA: setores do agro viajam à Cingapura em setembro para prospectar mercado

Estadão Conteúdo 29/08/2022 - 17:30 Compartilhe

Empresas dos segmentos de açúcar, proteína animal, frutas, mel, açaí, bebidas e castanhas participam de missão do Projeto Agro.BR a Cingapura, de 3 a 11 de setembro, segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A programação inclui visitas guiadas à Food and Hotel Asia (FHA), feira de alimentos e bebidas, agenda de reuniões e capacitações, além de encontros de negócios com potenciais compradores locais.

Segundo a assessora de Promoção Comercial da CNA, Camila Sande, que acompanhará o grupo, o mercado asiático tem grande potencial para os produtos do agro e Cingapura é uma região estratégica para negócios com possíveis compradores. “É porta de entrada para o mercado do sudeste da Ásia e os contatos estratégicos que serão feitos durante a missão e a Feira Food and Hotel Asia serão fundamentais para o desenvolvimento de negócios na região”.

Atualmente, segundo a CNA, os principais produtos agropecuários brasileiros exportados para Cingapura são carnes de frango, suína e bovina in natura e café solúvel.