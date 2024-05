CNA/Senar promove ação para recuperar a agropecuária do RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 18:00 Para compartilhar:

São Paulo, 23 – O Sistema CNA/Senar vai mobilizar as Federações de Agricultura e Pecuária nos Estados em favor da reconstrução e recuperação da agropecuária do Rio Grande do Sul. A ação contará com recursos financeiros de R$ 100 milhões e incluirá profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) de outras regiões do País, disse a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em nota.

“Temos conhecimento técnico e experiência de atuação em outras situações de catástrofes. Vamos fazer a coisa acontecer”, disse na nota o presidente da CNA, João Martins.

Conforme a entidade, cerca de 300 técnicos de campo e instrutores do Senar de outros Estados, com expertise no atendimento de campo, capacidade e conhecimento das mais diversas cadeias produtivas, atuarão diretamente no Rio Grande do Sul realizando o diagnóstico da situação e no restabelecimento das propriedades.