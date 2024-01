CNA quer participar do Comitê Gestor do programa de pastagens degradadas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/01/2024 - 11:57 Para compartilhar:

São Paulo, 24 – O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, pediu ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que inclua a entidade no Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (PNCPD). Em ofício ao ministro na terça-feira, 23, Martins indicou dois representantes para participarem do colegiado, “com o objetivo de agregar nas discussões e deliberações sobre o tema, atuando em prol dos interesses do setor produtivo”.

O Programa Nacional de Conversão de Pastagens em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis foi instituído pelo Decreto nº 11.815/2023 e os membros foram designados pela Portaria nº 3, de 8 de janeiro de 2024.

Em nota, a CNA lembra que, com a iniciativa, o governo pretende recuperar e converter até 40 milhões de pastagens de baixa produtividade em sistemas de produção agropecuários e florestais sustentáveis, com vistas ao fomento de boas práticas agropecuárias.

O programa, que conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), será dedicado exclusivamente aos empreendimentos que estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

