CNA: MPs aprovadas pela Câmara ajudam pequeno produtor a renegociar dívidas

São Paulo, 21/05 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) avalia que as medidas aprovadas ontem (20) pela Câmara dos Deputados são positivas para setor e vão ajudar os pequenos produtores a sair da situação de inadimplência. Foram aprovadas na noite de quinta (20) as Medidas Provisórias (MPs) 1.016/20 e 1.017/20, que permitem, respectivamente, renegociações extraordinárias de dívidas com os Fundos Constitucionais de Financiamento (FCO, FNO e FNE) e de passivos com os Fundos de Investimentos da Amazônia e do Nordeste (Finam e Finor).

“A renegociação das dívidas com os Fundos Constitucionais de Financiamento é especialmente importante para os agricultores familiares e mini e pequenos produtores rurais, que representam a maior parte dos beneficiários dessa medida”, disse em nota a assessora do Núcleo Econômico da CNA, Isabel Mendes.

