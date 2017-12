CNA lançará estudo inédito sobre 13 hortaliças de importância econômica

São Paulo, 6/12 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) vai lançar na quinta-feira, 7, a partir das 8h30, em Brasília (DF), um estudo inédito sobre hortaliças. O estudo foi realizado com base em 13 hortaliças de importância econômica nas cinco regionais do País com dados fornecidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e entidades do setor, informa a CNA, em comunicado.

O livro ‘Mapeamento e Quantificação da Cadeia Produtiva das Hortaliças’ tem parceria com a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM) e surgiu da necessidade de informações para subsidiar o desenvolvimento da cadeia produtiva. “Com esse levantamento, a CNA vai ser pioneira e vai oferecer ao produtor e a toda a cadeia uma ferramenta para o trabalho e para a busca de políticas públicas”, explicou José Eduardo Brandão Costa, assessor da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA.

“O mapeamento terá a radiografia da hortaliça no Brasil, com o volume em milhões de reais que o setor movimenta dentro e fora da porteira. É uma cadeia essencial para o agronegócio e para os consumidores brasileiros,” concluiu.