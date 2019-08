CNA lança Comitê Executivo Pecuário, que discutirá estratégias para o setor

São Paulo, 8 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançou na quarta-feira, em Brasília, o Comitê Executivo Pecuário, grupo formado para estreitar o relacionamento na cadeia produtiva e discutir estratégias para o desenvolvimento do setor. De acordo com nota da CNA divulgada nesta quinta-feira, 8,, o comitê será formado por membros da própria confederação, além de federações estaduais de agricultura e pecuária e pecuaristas.

De acordo com o presidente da Comissão Nacional da Bovinocultura de Corte da CNA, Antonio Pitangui de Salvo, o grupo deve levantar os principais pleitos da cadeia produtiva. “Precisamos estar juntos para enfrentar nossos concorrentes internacionais”, disse De Salvo.

O presidente da CNA, João Martins, lembrou do acordo recentemente firmado entre União Europeia e Mercosul, que criará “um novo parâmetro para a pecuária brasileira”. “As exigências vão se multiplicar algumas dezenas de vezes e, mais do que nunca, precisamos estar à disposição dos pecuaristas para ajudá-los a se preparar para esse novo momento do mercado internacional”, assinalou.