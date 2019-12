CNA: juro em queda e inflação controlada favorecem crédito e ampliam concorrência

Brasília, 4 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) avalia que a expectativa de melhoria de indicadores macroeconômicos pode alavancar o financiamento privado para o agronegócio brasileiro em 2020. Segundo a entidade, os comportamentos da taxa Selic, em queda, e da inflação, controlada, podem criar um ambiente favorável ao setor e estimular maior concorrência entre as instituições de crédito.

Para a CNA, o ambiente interno favorável e a melhoria dos indicadores valorizarão o câmbio no início de 2020.

No entanto, o cenário externo está mais adverso do que o normal, na avaliação da entidade, com tensões geopolíticas e reflexos da guerra comercial entre Estados Unidos e China como obstáculos ao crescimento global mais robusto.

A CNA informou que apresentará, no próximo ano, uma proposta de Plano Plurianual Agropecuário para auxiliar o governo a construir estratégia de planejamento de médio prazo para a política agrícola brasileira.

De acordo com a entidade, a ideia é dar mais previsibilidade ao setor, aprimorar instrumentos de gestão de riscos, como o seguro rural e ampliar a segurança jurídica, com a melhoria do ambiente de negócios para proporcionar a melhoria de renda ao produtor rural.

