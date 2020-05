CNA estima crescimento de 11,8% no Valor Bruto da Produção (VBP) de 2020

São Paulo, 15 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) projeta que o Valor Bruto da Produção (VBP) de 2020 alcance R$ 728 bilhões, crescimento de 11,8% em relação ao ano passado. Para a agricultura, a expectativa é de aumento de 14,1%, chegando a R$ 457,1 bilhões, puxado por café arábica (54,5%), milho (32,9%) e soja (13%). Já o VBP pecuário deve crescer 8,3%, com receita de R$ 271,6 bilhões, com impulso da carne suína (14,8%), ovos (24,2%) e carne bovina (19,5%). Esses produtos, segundo a CNA,” apresentaram expectativa de crescimento tanto de preços como de quantidade produzida em 2020, se comparados a 2019″.

A entidade diz que o faturamento bruto do setor “dentro da porteira” das atividades de frango e de leite deve apresentar queda de 6% e 8,8%, respectivamente. “Apesar das altas, ainda que modestas de 2% e 1% esperadas na produção das duas atividades, deve haver redução dos preços de 7,9% na cadeia de frangos e 10,2% na de leite”, disse. A CNA ressalva que “as dificuldades de comercialização diante da pandemia do coronavírus (covid-19) devem afetar a concretização do VBP em faturamento do setor nos próximos meses”.