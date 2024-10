CNA e Cepea lançam indicador nacional de preço de feijão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 11:03 Para compartilhar:

Brasília, 23 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) lançam nesta quarta-feira, 23, o indicador de preços nacional para feijão. Os valores médios pagos pelo grão nos mercados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e oeste da Bahia serão publicados diariamente pelo Cepea. O indicador trará os preços médios do feijão preto e carioca.

De acordo com a CNA, o indicador poderá ser utilizado pelos produtores rurais para conferência se o preço pago pela empresa compradora está de acordo com a média.

“O objetivo da iniciativa é trazer informações confiáveis para mitigar a tensão e a volatilidade que ainda dominam o mercado de feijão, bem como fomentar a organização setorial e ter cada vez mais transparência na comercialização”, afirmou o assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Tiago Pereira.

O indicador foi construído entre CNA e Cepea após levantamento de informações sobre a cadeia produtiva com federações estaduais de agricultura e pecuária, sindicatos, entidades do setor e pesquisadores.