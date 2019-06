CNA diz que preço de alimentos foi decisivo para queda do IPCA em maio

São Paulo, 10 – Os preços dos alimentos contribuíram de maneira decisiva para que a inflação em maio fosse a menor para o mês em 13 anos, informou, em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). De acordo com a entidade, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu apenas 0,13% ante abril. “Foi uma desaceleração significativa no ritmo de alta dos preços em geral na comparação com abril, quando a inflação subiu 0,57%”, diz a CNA.

Ainda conforme a entidade, o destaque para o mês passado foi o subgrupo de alimentação e bebidas, com -0,56%, revertendo alta de 0,63% em abril. “Levando em conta apenas os alimentos consumidos em domicílio, o resultado foi ainda melhor, com deflação de -0,89%.”

“Se não fosse a queda dos preços desses alimentos, o IPCA de maio teria sido o dobro da inflação verificada”, explica a CNA. As maiores quedas verificadas nos preços dos alimentos foram no tomate (-15,08%), mamão (-14,75%), maracujá (-14,16%), manga (-13,13%), feijão carioca (-13,04%) e feijão preto (-8,76%).