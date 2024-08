CNA cria Comissão Nacional de Equideocultura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 14:42 Para compartilhar:

São Paulo, 14 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) criou a Comissão Nacional de Equideocultura. O trabalho da comissão, que terá como presidente a produtora Cristiana Gutierrez, à frente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), incluirá qualificação de mão de obra, comercialização de material genético, sanidade animal e esportes.

A equideocultura é a atividade da pecuária que envolve a criação e manejo de equídeos, que abrange cavalos, os asininos (asnos) e muares (burro e a mula).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), citados pela CNA em nota, apontam que o Brasil possui aproximadamente 6,8 milhões de equídeos (equinos, asininos e muares).

Desse total, 5,8 milhões são equinos e 990 mil asininos e muares. Minas Gerais é o Estado com o maior rebanho de equinos, com 804 mil animais; seguido pelo Pará (517 mil); Rio Grande do Sul (492 mil); Mato Grosso (449 mil) e Bahia (443 mil). Ainda conforme a CNA, o mercado de exportação de equídeos movimentou, em 2023, US$ 22 milhões e, até julho de 2024, US$ 9 milhões.