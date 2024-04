CNA: Confaz prorroga obrigatoriedade para emissão de nota fiscal eletrônica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/04/2024 - 17:07 Para compartilhar:

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) prorrogou para 1º de dezembro o prazo de obrigatoriedade para o produtor rural emitir a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (Nf-e).

Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) disse que o pedido para prorrogação partiu da entidade e da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). A medida foi publicada nesta sexta-feira, 26, no Diário Oficial da União.

O Confaz é composto pelos secretários de Fazenda dos 26 Estados e do Distrito Federal. A CNA defendia a prorrogação para os produtores com faturamento anual abaixo de R$ 1 milhão, em operações internas de comercialização de produtos.

Para os produtores rurais com receita acima de R$ 1 milhão (valores de 2022), a obrigatoriedade de emissão começa em 1º de maio próximo, em operações internas e interestaduais, disse a entidade.