CNA apresenta demandas do setor agropecuário ao Ministério da Infraestrutura

São Paulo, 15 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou na quarta-feira, 14, ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, as principais demandas do setor agropecuário para melhorar o escoamento da produção de grãos no País. De acordo com nota da CNA divulgada nesta quinta-feira, 15, a pauta incluiu questões ligadas a rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e cabotagem. Para a CNA, uma das prioridades é a ampliação do acesso aos portos do Arco Norte.

Sob este aspecto, o ministro citou a assinatura recente de contrato de concessão da Ferrovia norte-sul e a conclusão do trecho da BR-163 que liga Mato Grosso ao Pará, que deve ocorrer ainda este ano.

Para o presidente da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA, Mário Borba, a BR-163 poderá baratear o custo do transporte para o produtor, além de outras iniciativas como a dragagem no Rio Madeira e o derrocamento do Pedral do Lourenço, no Pará. “Nossas pautas são semelhantes às do ministério. Há diversas ações em andamento e esperamos grandes avanços para o agronegócio brasileiro”, ressaltou.