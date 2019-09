CNA apresenta ao governo sistema de rastreabilidade animal

São Paulo, 4 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou na terça-feira, 3, em Brasília (DF), o Agri Trace Rastreabilidade Animal. O sistema de gestão de informações, segundo a CNA, agrega valor ao rebanho dos pecuaristas participantes por meio de programas de certificação de carnes, conferindo transparência a toda cadeia produtiva da carne desde a origem do animal na fazenda até a mesa do consumidor.

O coordenador de Protocolos de Rastreabilidade do Instituto CNA, Paulo Costa, disse em comunicado que o Brasil precisa acessar novos mercados e aumentar o valor do produto que hoje é exportado para os mercados que já acessamos. “Podemos competir de igual para igual com países como a Argentina e o Uruguai, para isto temos que fazer nosso dever de casa”, afirmou.

Segundo ele, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou que o Ministério da Agricultura pretende tornar o sistema de rastreabilidade brasileiro mais “robusto”.

Atualmente, 12 protocolos de certificação de carnes bovinas estão disponíveis para adesão. Eles proporcionam aos pecuaristas o pagamento diferenciado no valor da arroba pelos frigoríficos nas carcaças certificadas. Mais de 8,5 mil produtores já estão cadastrados no Agri Trace Rastreabilidade Animal, desfrutando desses benefícios.