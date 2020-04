CNA: Adiamento de tributos ajudará agroindústria a ter reserva de caixa na crise

São Paulo, 02/04 – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) avalia que o adiamento do pagamento de PIS/Pasep e Cofins e da contribuição patronal pode ajudar as agroindústrias a terem uma reserva de caixa para tentar minimizar os impactos da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Em nota, a entidade lembra que esta foi uma das propostas encaminhadas na semana passada aos ministros Paulo Guedes (Economia) e Tereza Cristina (Agricultura) “dentro de um conjunto de medidas tributárias para reduzir os prejuízos com a covid-19 ao setor”. Com a decisão, anunciada pelo governo, as contribuições devidas entre abril e maio poderão ser pagas entre agosto e outubro deste ano.

“O diferimento permitirá que recursos financeiros permaneçam no caixa das empresas durante o período mais agudo da crise”, explica na nota o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Ele avalia que outra medida importante anunciada pela equipe econômica foi a desoneração do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o crédito. Com isso, a alíquota será zerada por 90 dias, barateando o custo de linhas de crédito diferenciadas e especiais para atender o setor produtivo neste período.