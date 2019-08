CMN permitiu que cooperativas também emitam a Letra Financeira comum

Brasília, 29 – O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, João André Pereira, explicou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) permitiu, em resolução desta quinta-feira, que as cooperativas de crédito passem a emitir Letras Financeiras (LF) como forma de elevar sua captação.

“As cooperativas podiam emitir LF apenas para compor seu capital. Agora, também vão poder emitir a LF comum, que não é específica (para composição de capital)”, explicou. “A LF é um instrumento de captação bancária, mais estável, de mais longo prazo, um instrumento específico de instituição bancária”, acrescentou.

De acordo com Pereira, o objetivo é permitir a evolução do segmento de cooperativas, por meio de mais instrumentos de captação. Recentemente, o CMN já havia editado norma permitindo captação de recursos, pelas cooperativas, por meio da poupança rural.

Pereira explicou ainda que a cooperativa poderá emitir a LF apenas para seus próprios cooperados. O tíquete mínimo é de R$ 50 mil e o prazo mínimo é de 24 meses. Atualmente, segundo ele, existem 950 cooperativas de crédito no País, mas apenas 9 emitem LF para composição de capital. Agora, com a possibilidade de emissão para fins de captação de recursos, a expectativa é de que o número de cooperativas e o volume captação cresçam gradativamente. “O aumento de captação não deve ser um grande movimento, uma grande ruptura. Deve ser paulatino. É apenas mais uma opção, dentro das operações que já oferece”, pontuou. “Não podemos precisar o quanto, mas haverá melhora para a captação para este segmento.”