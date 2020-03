CMN define recursos para financiamentos ao amparo do Funcafé

Brasília, 26/03 – O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta quinta-feira um aumento de 12,5% nos recursos para os financiamentos ao amparo do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Serão R$ 5,71 bilhões em seis linhas de financiamento.

Segundo o Ministério da Economia, foram aprovadas ampliações nas linhas de custeio (23,1%) e de comercialização (17,2%). Para as linhas de financiamento para aquisição de café (Fac), recuperação de cafezais e capital de giro, foram mantidos praticamente os mesmos volumes de recursos, com base no desempenho da aplicação dessas linhas de financiamento no ano passado.

Confira a distribuição de recursos:

– Operações de custeio (MCR 9-2): até R$ 1,6 bilhão

– Operações de comercialização (MCR 9-3): até R$ 2,3 bilhões

– Financiamento para Aquisição de Café – FAC (MCR 9-4): até R$ 1,15 bilhão

– Financiamento de Contratos de Opção e de Operações em Mercados Futuros (MCR 9-5): R$ 0,00

– Financiamento para Recuperação de Cafezais Danificados (MCR 9- 7): até R$ 10 milhões

– Financiamento de Capital de Giro para Cooperativas de Produção e para Indústria de Café Solúvel e de Torrefação de Café (MCR 9-6): até R$ 650 milhões