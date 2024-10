CMN autoriza renegociação de operações de crédito rural em municípios do RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 19:47 Para compartilhar:

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta quarta-feira, 23, em reunião extraordinária, que as instituições financeiras prorroguem para o dia 27 de novembro o vencimento das operações de crédito rural em municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas fortes chuvas. A medida valerá para os pedidos que tenham sido encaminhados à Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do RS até o dia 3 de outubro. A proposta abrange cerca de 2.200 operações, no montante de R$ 430 milhões.

De acordo com o CMN, a medida valerá para operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização, vencidas ou vincendas entre 1º de maio e 26 de novembro, que estavam em situação de adimplência em 30 de abril. Poderão ser beneficiados os mutuários que tiveram uma perda na renda igual ou superior a 60%, quando se tratar de operações individuais, grupais ou coletivas, e desde que em decorrência de deslizamento de terras ou pela força das águas na inundação. Aqueles que tiveram perda igual ou superior a 30%, quando se tratar de operações contratadas por cooperativas de produção agropecuária, também poderão aderir à proposta.

O Conselho autorizou ainda que, no caso das operações que tiveram pedidos de descontos para liquidação ou renegociação negados pela Comissão Especial, os mutuários poderão optar pela renegociação, sem desconto, nos termos da resolução, desde que solicitem a prorrogação à instituição financeira até o dia 26 de novembro.