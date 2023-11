Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2023 - 19:01 Para compartilhar:

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 30, o lançamento de uma moeda comemorativa, em prata, em homenagem aos 200 anos da Primeira Constituição do Brasil e da criação do Poder Legislativo. Em nota, o Banco Central afirmou que informações adicionais sobre a moeda serão dadas somente no lançamento, que ocorrerá em março de 2024.

