24/07/2024 - 12:15

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou ontem o lançamento de uma moeda comemorativa aos 30 anos do real, com curso normal na economia e valor de R$ 1. Em nota, o Banco Central informou que mais detalhes serão divulgados no mês de agosto.