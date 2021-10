CMN amplia as possibilidades de contratação de derivativos

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quinta-feira, 30, ampliar as possibilidades de contratação de derivativos, instrumentos cujo preço é derivado de outro ativo financeiro.

A medida alcança operações com derivativos no exterior em modalidades regularmente praticadas no mercado internacional.

Segundo o Banco Central, entre os benefícios esperados com a mudança está a ampliação das possibilidades de instrumentos de proteção, inclusive para investimento estrangeiro no Brasil e para financiamentos de longo prazo, tais como projetos de infraestrutura.

“A medida contribui também para reduzir ineficiências de mercado, aumentar a integração entre o mercado financeiro internacional e o doméstico, diminuir custos das operações com derivativos no exterior e diversificar a oferta de instrumentos financeiros”, diz o BC.

Até hoje, os derivativos estavam restritos às operações de proteção (hedge) de direitos ou obrigações de natureza comercial ou financeira, sujeitos a riscos de variação de taxas de juros, de paridades entre moedas estrangeiras ou de preços de mercadorias no mercado internacional.

A mudança normativa faz parte da Agenda BC#. Veja a Resolução CMN nº 4.948. (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4948)

