CMN ajusta normas do Programa de garantia de preços para Agricultura Familiar

Brasília, 29/07 – O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou resolução que ajusta normas do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Foram aprovados preços de garantia de produtos como açaí e milho.

Também foram ajustadas normas aplicadas a operações contratadas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária Mais. Nesse caso, admite-se, até 31 de dezembro de 2019, que o valor de cada parcela de amortização dos financiamentos seja obtido pela divisão do saldo devedor pelo número de parcelas restantes.