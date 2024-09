CME vê chance de Fed mais comedido em 2024 após dados de PMIs dos EUA em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 11:36 Para compartilhar:

As expectativas de investidores sobre o afrouxamento monetário mais gradual nos Estados Unidos em 2024 aumentaram levemente, agora com chance maior para um corte de juros simples pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em novembro. A ponderação vem após a divulgação dos Índices de Gerentes de Compras (PMIs) preliminares dos EUA, segundo monitoramento do CME Group.

Após os dados, o mercado ainda vê um cenário muito dividido para a decisão de juros do Fed de novembro, com chance de 57,1% para redução de 25 pontos-base (pb), contra probabilidade de 42,9% para um corte de 50 PB. Antes dos PMIs serem divulgados, a probabilidade estava em 53% a 47%.

Para o fim do ano, a visão majoritária ainda é para o corte de juros agregados de 75 pontos-base, cenário visto com 50,1% de chance. Antes dos dados, a probabilidade era de 50,0%. Porém, foi registrada uma alta nas apostas por cortes menos intensos, de 50 pb, em detrimento de uma possível redução de 100 pb.

A probabilidade de corte de meio ponto porcentual subiu de 26,3% para 28,3%, enquanto as apostas para redução de 1 ponto caíram de 23,6% para 21,7%.