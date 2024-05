CME passa a trazer primeiro corte de juros nos EUA pelo Fed somente em novembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 15:38 Para compartilhar:

A curva futura passou a indicar a manutenção dos juros como o cenário mais provável para a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de setembro, segundo monitoramento do CME Group. De acordo com a plataforma, a probabilidade de corte é de 49,4%; contra 50,2% para manutenção, por volta de 15h30 (de Brasília). Até a manhã desta sexta-feira, a chance majoritária era de redução.

Para a reunião de novembro, a probabilidade de corte está em 60,6%; contra 39% para manutenção. Enquanto isso, no agregado do ano, o cenário mais provável é de uma única redução de juros – de 25 pontos-base (pb).

Da quinta-feira para a sexta-feira, foi registrado leve avanço na chance de nenhum corte em 2024, passando de 17,2% a 18% nesta tarde.

A chance de redução de 50 pb no agregado do ano está em 31,3%, abaixo dos 32,1% registrados na quinta-feira.