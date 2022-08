CME: à espera da ata do Fed, chance de alta de juros de 75pb ganha força

Estadão Conteúdo 17/08/2022 - 9:50 Compartilhe

As chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevar seus juros básico em 75 pontos-base mais uma vez, em setembro, assumiram a dianteira na manhã desta quarta-feira, segundo instrumento de medição do CME Group. Às 8h30 (de Brasília), a ferramenta colocava essa probabilidade em 50,5%, ante 41% na terça-feira. Já as chances de um aumento mais moderado, de 50 pontos-base, se reduziram para 49,5%, ante 59% ontem. A virada nas apostas vem horas antes de o Fed publicar a ata da reunião de política monetária de julho, quando o BC americano aumentou seus juros em 75 pontos-base pela segunda vez consecutiva. O documento será conhecido às 15h.