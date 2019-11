Câmbio tem impacto sobre a economia, mas é assunto do BC, diz secretário

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse nesta quinta-feira, 28, que a recente escalada do dólar ante o real tem efeitos sobre a economia e afeta de formas diversas cada setor empresarial, mas destacou que o assunto diz respeito ao Banco Central (BC).

“Câmbio tem impacto sobre economia, mas isso é um assunto do Banco Central, que nós respeitamos. Temos como filosofia o respeito ao câmbio flutuante”, disse Carlos da Costa.

Ele ainda afirmou que a alta no preço da gasolina – a Petrobras anunciou aumento de 4% no preço do combustível na refinaria – preocupa por afetar negativamente o setor privado. Mas ponderou que os fatores que afetam o preço da gasolina fogem ao controle do governo e têm relação, por exemplo, com o câmbio e o barril de petróleo.