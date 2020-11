CMB anuncia categoria em homenagem ao garoto que salvou a irmã e levou 90 pontos

Mauricio Sulaiman, presidente do Conselho Mundial de Boxe (CMB), anunciou a 18.ª categoria do boxe. O novo peso fica entre cruzadores e os pesados e tem como nome “bridgerweight”, em homenagem ao menino Bridger Walter, de seis anos, que em julho salvou a irmã, de quatro anos, de um ataque de um cachorro e levou 90 pontos no rosto.

Os cruzadores voltariam a ter como limite as 190 libras (86,1 kg) e não mais 200 libras (90,7 kg), enquanto que para ser considerado “pesado” o pugilista deveria ter no mínimo 102 quilos.

O motivo seria o tamanho grande dos lutadores atuais, o que causam alguns duelos com pesos desproporcionais. Um exemplo foi o primeiro combate entre Deontay Wilder e Tyson Fury, em 2018, quando o britânico pesou 256 libras (116,1 quilos) contra 213 (96,6 quilos) do americano.

Bridger Walker foi nomeado campeão honorário pelo CMB e recebeu um cinturão, além de ser homenageado por Mike Tyson durante a convenção da organização em sessão virtual.

A tia postou uma foto das crianças nas redes sociais e chamou a atenção. Sulaiman destacou a “ação de bravura, que representa um dos os melhores valores da humanidade”.

Fã do Capitão América, Walker também foi homenageado pelo ator Chris Evans, que desempenha o papel do personagem no cinema. “Vou descobrir seu endereço e vou te mandar um escudo autêntico porque você merece. Você é um verdadeiro herói”. O escudo foi enviado para Wyoming, onde o garoto mora.

