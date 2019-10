Clubes se solidarizam e criam camisas em homenagem ao Outubro Rosa; confira as imagens

Rio – Embalados pelo Outubro Rosa, campanha pelo mês da conscientização sobre o câncer de mama, alguns clubes lançaram camisas especiais em homenagem ao período. Flamengo e São Paulo, deixaram a rivalidade de lado, e se juntaram para criar uma camisa com intuito de reverter toda a renda para uma instituição que luta pela causa.

Coritiba, Paraná e Santa Cruz, além de outros clubes brasileiros, também criaram camisas em homenagem a campanha de muita importância para as mulheres. Todos os clubes citados destinarão parte do lucro para instituições que lidam com a doença.

Além de produzir uma camisa em homenagem ao período, o clube argentino Newell’s Old Boys lançou a vestimenta no Hospital Provincial del Centenário, localizado na cidade de Rosário, e presenteou as mulheres ligadas a esta doença.