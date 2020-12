Clubes lamentam morte de Renê Weber, vítima de Covid-19 Ex-jogador e auxiliar técnico faleceu nesta quarta-feira

O ex-jogador e auxiliar técnico Renê Weber, de 59 anos, faleceu nesta quarta-feira, vítima da Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde 28 de novembro.

Nascido no Rio Grande do Sul, em 1961, Renê Weber teve passagens pelo Internacional, Fluminense e América-RJ durante a sua carreira como jogador. Foi no Tricolor das Laranjeiras que viveu a melhor fase, sendo tricampeão do Campeonato Carioca entre 1983 e 1985, além de campeão brasileiro em 1984.

Após pendurar as chuteiras, Renê Weber atuou como treinador e auxiliar ao lado de Paulo Autuori. O último trabalho foi justamente ao lado de Autuori, no Botafogo, clube onde foi campeão brasileiro em 1995 atuando como auxiliar justamente ao lado do treinador.

Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo e América lamentaram a morte de Renê através das redes sociais. O Cruzeiro, clube onde Renê foi campeão da Libertadores como auxiliar de Autuori, também lamentou. Confira abaixo a reação dos clubes:

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Renê Weber. Bicampeão carioca e campeão brasileiro pelo Flu, Renê faz parte da história do clube. Nossos sentimentos e muita força aos amigos e familiares. pic.twitter.com/EceDz3Rw36 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 16, 2020

O Botafogo lamenta profundamente a morte de Renê Weber, ex-auxiliar do clube nesta temporada e campeão brasileiro em 95. Profissional de alto nível, Renê era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. pic.twitter.com/WzwqHN3ICW — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 16, 2020

O CRVG recebe com tristeza a notícia do falecimento de Renê Weber, que teve passagem pelo clube integrando a comissão técnica de Paulo Autuori. Desejamos muita força neste momento de profunda dor aos amigos e familiares. — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 16, 2020

É com enorme pesar que o America recebe a notícia do falecimento de Renê Weber, ex-jogador e ex-técnico do clube. Desejamos todo nosso apoio e carinho para os familiares, amigos e todos que admiravam um grande ser humano. A família americana está de luto neste momento pic.twitter.com/2943uPo9e2 — America RJ (de ) (@AmericaRJ) December 16, 2020

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do ex-jogador, técnico e auxiliar Renê Weber. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. Descanse em paz. #CRF — Flamengo (@Flamengo) December 16, 2020

O Cruzeiro lamenta o falecimento de Renê Weber, vítima da Covid-19. Renê foi campeão da @LibertadoresBR pelo Cruzeiro, em 1997, como auxiliar técnico de Paulo Autuori. Prestamos nossa solidariedade à família e aos amigos de Renê Weber — Cruzeiro (@Cruzeiro) December 16, 2020

