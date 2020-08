Clubes ingleses travam batalha por jovem português do Sporting Joelson Fernandes, de 17 anos, é alvo de interesse de Arsenal, Manchester City e Chelsea. Clube português já recusou duas ofertas dos Gunners e querem valor da multa do atleta

O Sporting recusou uma segunda oferta apresentada pelo Arsenal pela contratação de Joelson Fernandes no valor de 32 milhões de euros (R$ 204 milhões), de acordo com o jornal “A Bola”. Segundo as informações, os portugueses estão inflexíveis e querem a multa de 45 milhões de euros (R$ 287 milhões) pela joia de 17 anos.

Os Gunners tomaram a negativa quase de forma imediata, mas sabem que os Leões precisam fazer caixa para buscar novas peças no mercado. No entanto, a equipe de Mikel Arteta deve voltar a fazer uma nova oferta nesta semana, pois sabe do interesse de outros clubes e não quer deixar o português escapar.

Os principais adversários por Joelson Fernandes são Manchester City e Chelsea, pois os ingleses entraram em contato com Kia Joorabchian, empresário do jovem, para saber as exigências do Sporting. O valor da cláusula de rescisão não assustou as equipes e o Arsenal precisa correr contra o tempo se quiser o atleta no elenco da próxima temporada.

E MAIS:

Veja também