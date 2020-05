Clubes ingleses podem decidir nesta quinta-feira a data do retorno do campeonato

O Campeonato Inglês está a caminho de recomeçar a temporada no próximo mês. Depois de o governo britânico autorizar, nesta quarta-feira, os treinamentos, os 20 clubes vão se reunir, nesta quinta-feira, para definir o retorno da competição. Uma possibilidade é a segunda quinzena de junho.

Os dirigentes ainda precisam decidir a sede dos jogos depois que as equipes rejeitaram a proposta de disputar as partidas em sede neutra.

Apenas quatro pessoas foram testadas positivamente para a doença, após os 1.008 exames realizados nesta segunda e terça-feira entre jogadores, técnicos e funcionários dos clubes ingleses da primeira divisão.

As equipes também discutem a possibilidade de ter que reembolsar US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões) para os donos dos direitos de transmissão dos jogos por causa da suspensão e nas alterações ocorridas na relação dos jogos.

Na última semana, os jogadores treinaram em pequenos grupos e evitaram contato. A próxima fase das sessões ainda respeita o distanciamento social necessário.

O campeonato foi paralisado na 29.ª rodada, a nove jogos do final, com o Liverpool na liderança, com 82 pontos, contra 57 do Manchester City.