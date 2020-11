Clubes iluminam estádios em tributo a Maradona; Boca acende apenas camarote do ídolo

Vários clubes argentinos homenagearam nesta quarta-feira (25) Diego Maradona, morto aos 60 anos, de insuficiência cardíaca aguda. Exatamente às 10 horas da noite (no horário local), clubes tradicionais como River Plate, Racing, San Lorenzo, Independiente e Estudiantes acenderam os refletores de seus estádios em tributo ao maior camisa 10 da Argentina.

Time do coração de Don Diego, o Boca Juniors manteve apagadas todas as suas luzes, com exceção do camarote que pertencia a Maradona, localizado exatamente no centro do campo da mítica La Bombonera.

Veja abaixo algumas das homenagens.

Esta noche, las luces del Monumental brillan en homenaje a la leyenda de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/i9CmaXSeau — River Plate (@RiverPlate) November 26, 2020

📍 Estadio Libertadores de América



25/11/2020 - 10 PM



Diego ∞ pic.twitter.com/zAKHyEVySY — C. A. Independiente (@Independiente) November 26, 2020

El Cilindro, con luz a pleno, como la que irradiaba el Diez 🔟🌠#Eterno pic.twitter.com/Ljajd957iA — Racing Club (@RacingClub) November 26, 2020

💡 Encendemos las luces de UNO, en homenaje al 🔟🇦🇷



¡Serás eterno Diego! ✊ pic.twitter.com/GxaVxxXwml — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 26, 2020

Las luces del Bidegain se encendieron a las 10 para abrazarte donde estés.



Vivirás por siempre en los corazones y la memoria emotiva de todos los sanlorencistas, de todos los argentinos.



Te vamos a extrañar mucho, Diego. pic.twitter.com/OY7JxsgThw — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 26, 2020

#DiegoEterno 🇦🇷🔟



🏟 El Gigante de Arroyito enciende sus luces en homenaje a Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/FSko7F8Ph8 — Rosario Central (@CARCoficial) November 26, 2020

#Huracán🎈 #DiegoEterno ♾



El Palacio Tomás A. Ducó enciende sus luces rindiendo tributo a Diego Armando Maradona.#PorSiempreDiego 🔟 pic.twitter.com/9d19xq2EXj — CA Huracán (@CAHuracan) November 26, 2020

#DiegoEterno 🔟♾️



Las luces del estadio José Fierro se encienden para despedir al más grande de todos los tiempos.#GraciasDiego 🙌 pic.twitter.com/fAEQQhoOv9 — Atlético Tucumán (en 🏡) (@ATOficial) November 26, 2020

El Marcelo Bielsa se encendió formando el 🔟 en las torres de iluminación que acompañan a la tribuna Diego. A Maradona.



Las luces permanecerán encendidas durante la noche en homenaje al ídolo.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/2nrpTSIxXO — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 26, 2020

#DiegoEterno 🔟♾️ La Fortaleza te rinde homenaje. Te vamos a extrañar todos los días. pic.twitter.com/o5eg10ZYW2 — Club Lanús (en 🏠) (@clublanus) November 26, 2020

