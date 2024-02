Clubes franceses são os que mais gastaram no mercado de janeiro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/02/2024 - 15:55 Para compartilhar:

Os clubes franceses de futebol foram os que mais gastaram no mercado de inverno de 2024, com quase 270 milhões de euros (cerca de R$ 1,43 bilhão na cotação atual) em contratações, de acordo com o relatório sobre transferências internacionais publicado nesta terça-feira (13) pela Fifa.

Esse valor é o dobro do total pago pelos clubes franceses em janeiro de 2023 na mesma janela (+121,1%).

É também a primeira vez desde 2017 que os clubes ingleses, que gastaram 170 milhões de euros (cerca de R$ 902 milhões) no mercado de inverno, são superados por outro campeonato em termos de investimento em reforços.

Em termos globais, a poderosa Premier League se mostrou mais discreta depois de uma onda de compras frenética nas últimas janelas, liderada sobretudo pelo Chelsea.

No outro sentido, o Brasil foi o país que mais dinheiro recebeu em transferências por seus jogadores (cerca de 233 milhões de euros/R$ 1,23 bi).

Foram registradas 4.716 operações no mercado de jogadores em nível mundial, num gasto total de 1,46 bilhão de dólares (R$ 7,23 bilhão), o que representa um decréscimo de 8,2% em relação a janeiro de 2023, representando ainda o segundo valor mais elevado da história para um mercado de inverno europeu.

No futebol feminino foi batido um novo recorde com 1,94 milhões de euros (R$ 10,3 milhões), um aumento de mais de 150% em relação ao ano passado, sendo Espanha e Inglaterra, com 29 contratações nos dois campeonatos, os mais atuantes.

