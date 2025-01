Clubes fazem homenagens a Leo Batista nas redes sociais

Morreu neste domingo (19), o jornalista esportivo Léo Batista, aos 92 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 6 de janeiro para tratar um câncer no pâncreas descoberto após um quadro de desidratação e dor abdominal. Com a divulgação da notícia, os principais clubes de futebol do país prestaram suas homenagens nas redes sociais. Confira:

Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com tristeza a notícia sobre a morte do jornalista Léo Batista, um dos mais icônicos personagens da história da TV brasileira. Ao longo de mais de 70 anos de carreira, o paulista de Cordeirópolis se notabilizou pela voz marcante, pela… pic.twitter.com/1HjrOTXZGF — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 19, 2025

Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, um ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Com uma dedicação ímpar ao esporte, Léo marcou gerações com sua voz, carisma e paixão pelo futebol, contribuindo imensamente para a história do esporte… pic.twitter.com/1fRovRWfgQ — Flamengo (@Flamengo) January 19, 2025

Botafogo

Eterno em nossos corações! 🖤🎙️ Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou… pic.twitter.com/p4HkeVnLCx — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2025

Santos

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, a voz marcante da televisão brasileira. O apresentador foi um dos maiores nomes da comunicação nacional e foi com suas locuções que a nação santista assistiu a tantos momentos gloriosos do nosso Peixão. Somos… pic.twitter.com/zMJjT4IVhj — Santos FC (@SantosFC) January 19, 2025

Bahia

🏴 Descanse em paz, Voz Marcante. Uma homenagem do Esquadrão de Aço a um dos pioneiros do telejornalismo esportivo no Brasil, Léo Batista, que nos deixou hoje aos 92 anos. #NotaDePesar pic.twitter.com/jXD0q8c8nB — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 19, 2025

Grêmio