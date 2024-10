Clubes e CBF se reúnem na Conmebol para tratar das finais da Libertadores e Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 19:15 Para compartilhar:

Dirigentes dos clubes semifinalistas da Libertadores e da Copa Sul-Americana estiveram na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, nesta quarta-feira, para tratar da preparação das partidas decisivas das duas competições.

Botafogo e Atlético-MG, que brigam pelo título do principal torneio da América do Sul, e Corinthians e Cruzeiro, semifinalistas da Sul-Americana, enviaram seus representantes ao encontro, que contou com a presença de Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, Ednaldo Rodriguez, mandatário da CBF, e Claudio Tapia, que comanda Associação de Futebol da Argentina (Afa).

A pauta da solenidade se ateve à organização da reta final dos dois torneios e definir ainda questões de transporte e logística, entre outras necessidades.

A final da Libertadores será realizada no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. Já a decisão da Sul-Americana será disputada no Estádio General Pablo Rojas, também conhecido como La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, no dia 23.

“As semifinais da Libertadores e Sul-Americana serão belas festas do futebol. A série de reuniões nesta quarta-feira serviram para definir detalhes de segurança e arbitragem. A CBF está sempre junta dos seus filiados e torcendo por duas finais brasileiras”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

River Plate e Peñarol, adversários de Atlético-MG e Botafogo na Libertadores, e Racing e Lanús, oponentes de Corinthians e Cruzeiro na Sul-Americana, também compareceram ao encontro.