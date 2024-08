Clubes brasileiros lamentam morte de Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2024 - 7:43 Para compartilhar:

Na noite da última terça-feira, 27, faleceu o jogador Juan Izquierdo, do Nacional-Uruguai. O zagueiro havia sofrido um mal súbito na última quinta-feira, 22, durante confronto contra o São Paulo, nas oitavas de final da Copa Libertadores, no estádio do Morumbi. Izquierdo teve de deixar o campo de ambulância e foi direto para o hospital. O jogador estava internado desde o ocorrido, mas não respondeu aos tratamentos.

Na terça-feira, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que o jogador faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Aos 27 anos, o uruguaio deixa sua esposa e duas filhas, uma de oito anos e a outra que havia nascido apenas duas semanas antes do ocorrido.

A morte de Izquierdo gerou comoção nas redes sociais. Principais cubes do Brasil prestaram suas homenagens à Izquierdo e se solidarizaram com seus familiares por meio do X/Twitter, lamentando falecimento do zagueiro uruguaio. Veja:

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de… pic.twitter.com/DMC9aHAvmU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com pesar, o falecimento do atleta Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, nesta terça-feira (27). O Corinthians se solidariza com a família e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Juan! pic.twitter.com/GvOP548pMr — Corinthians (@Corinthians) August 28, 2024

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, e presta condolências aos familiares e amigos do atleta neste momento de enorme tristeza para o mundo do futebol. pic.twitter.com/YZkAFJxc3R — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 28, 2024

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do defensor uruguaio Juan Izquierdo. Nossos sentimentos aos amigos e familiares do jogador, e a todos os torcedores, atletas e funcionários do Club Nacional de Football. Descanse em paz, Izquierdo. 🖤 pic.twitter.com/0QcQ7x67Je — Santos FC (@SantosFC) August 28, 2024

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a perda de Juan Izquierdo, jogador uruguaio que nos deixou nesta terça-feira. O futebol está de luto e em choque por conta desta fatalidade. Nossos sentimentos a torcedores, funcionários e ex-companheiros do Club Nacional e a… — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024

É com a mais profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do atleta Juan Izquierdo, do Nacional (URU). Neste momento tão difícil, prestamos solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus possa confortar todos os corações. Descanse em paz, Juan. 🖤#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2024

Futebol de luto🙏🏾🖤 Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional (URU), que sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo pela Conmebol Libertadores. O Clube deseja força à família, amigos, torcedores e companheiros… pic.twitter.com/47OMcomu5X — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2024

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Juan Manuel Izquierdo, jogador do Nacional-URU que teve mal súbito no Morumbis no confronto com o São Paulo. Neste momento tão triste para toda a comunidade do futebol sul-americano, desejamos muita força aos… pic.twitter.com/4x6cqXsPMF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 28, 2024

Nesse momento de luto para a comunidade do futebol, o Internacional e a torcida colorada manifestam condolências pela morte de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional. Desejamos força para os amigos e familiares do jogador, bem como aos torcedores e torcedoras do clube uruguaio. 🖤 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 28, 2024

O Grêmio lamenta profundamente o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. O atleta atuava em campo, quando passou mal e acabou sofrendo uma parada cardíaca a caminho do hospital. Nossos sentimentos aos irmãos do @Nacional, familiares e amigos de Izquierdo. Força… pic.twitter.com/nKALEZAL0b — Grêmio FBPA (@Gremio) August 28, 2024

O Cruzeiro lamenta profundamente o falecimento do atleta Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU. Nossos sentimentos aos amigos, familiares, torcedores e toda a equipe do Nacional. Descanse em paz, Izquierdo. 🙏🤍 pic.twitter.com/73639sePNq — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 28, 2024

Um dia triste para o futebol. O Galo lamenta profundamente o trágico falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional-URU, nesta terça-feira, em São Paulo, aos 27 anos. O zagueiro sofreu uma arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo, no último dia 22, pela Libertadores,… — Atlético (@Atletico) August 28, 2024