Clube rescinde com atleta que fez gol contra proposital e abre investigação

Um lance curioso chamou atenção na segunda divisão do Campeonato Amazonense, neste fim de semana. Aos 44′ do segundo tempo, um atleta do Atlético Amazonense chutou, deliberadamente, contra o próprio gol, em jogo diante do Sul América. Após o lance viralizar, o clube anunciou a rescisão de contrato com o jogador.

– O Atlético Amazonense vem a público informar que não compactua com atitudes antidesportivas, abriremos procedimento interno para averiguar os fatos no jogo diante do Sul América, os envolvidos já foram desligados do clube. “Somos a favor do jogo limpo e responsável, não admitiremos nada que seja contrário a isso – escreveu o clube nas redes sociais.

De acordo com a súmula do árbitro, Edirley foi o autor do gol contra, que tem levantou suspeitas sobre manipulação de resultados em apostas esportivas nas redes sociais. Rafael Ramos Tourinho, que apitou a partida, afirmou não ter visto ‘nada de anormal’ no jogo. O Sul América venceu a partida por 4 a 1.

Júlio Campos, do Atlético Amazonense, chuta contra a própria meta e marca gol contra aos 44 minutos do segundo tempo. A equipe perdeu por 4 a 1 para o Sul América. A partida era válida pela Série B do Campeonato Amazonense. Reprodução pic.twitter.com/K1HiB0j68v — Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2022

