Clube Hebraica convoca sócios e convidados para as festas de Rosh Hashaná e Iom Kipur

A Hebraica, que este ano comemora 70 anos, se prepara para receber os sócios e convidados nas Grandes Festas, datas mais relevantes do calendário judaico, com cerimônias marcantes que já são tradição para muitas famílias. Rosh Hashaná marca a chegada do ano novo e coincidirá com um final de semana, tendo início ao anoitecer do dia 15 de setembro (sexta-feira) terminando as celebrações no final do dia 17 de setembro (domingo).

Já o Iom Kipur, no dia 24 de setembro, considerada a data mais importante do Judaísmo no mundo cairá no domingo, iniciando com a reza “Kol Nidrei” e finalizada com o toque do Shofar, junto ao término do jejum, no anoitecer do dia seguinte.

“No período das Grandes Festas, nos reunimos com a família e amigos para as rezas de Rosh Hashaná e Iom Kipur quando fazemos uma reflexão sobre nossas atitudes pessoais no ano que termina para traçar objetivos para o novo ciclo. Compartilhamos com nossos sócios esse importante momento e valorizamos a troca de experiências para que também seja possível refletir sobre a nossa comunidade e juntos atingir novas conquistas”, afirma o presidente da Hebraica, Fernando Rosenthal.

Ano doce e próspero

Após os serviços religiosos, as famílias celebram o novo ano com o jantar de Rosh Hashaná em suas próprias casas. O cardápio costuma ser preparado com muito esmero e com pratos diversos, sem faltar elementos típicos da tradicional culinária judaica.

Para invocar que o ano seja doce e próspero, algo simbólico como as maçãs banhadas no mel e bolos também com mel marcam presença nas mesas dos jantares, assim como a “Chalá”, o pão trançado que em Rosh Hashaná recebe o formato redondo para simbolizar o ciclo da vida.

Nestes dias que antecedem as grandes festas, toda a comunidade judaica se mobiliza para os preparativos, desejando uns aos outros “Shaná Tová Umetuká”: Um Ano Bom e Doce!

Rosh Hashaná

15/09 – Sexta-feira

Véspera de Rosh Hashaná

Iom Kipur

24/09 – Domingo

Kol Nidrei – Véspera de Iom Kipur

25/09 – Segunda-feira

Toque do Shofar / Término do jejum

