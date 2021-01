Clube do vinho, bate-boca ao vivo e tretas na web: relembre episódios marcantes de Mauro Cezar Comentarista anunciou estar de saída da ESPN Brasil. Veja o histórico do jornalista

O comentarista Mauro Cezar Pereira está de saída do Grupo Disney. Contudo, o jornalista ficou marcado por frases fortes e algumas discussões com personalidades do mundo esportivo. Entre a famosa bronca após o 7×1 sofrido pela Seleção em 2014 até polêmicas com empresários, o jornalista ficou conhecido pelo público pela personalidade forte.



Mauro trocou farpas pelo Twitter, em 2019, com o comentarista Júnior, da Globo, o ex-apresentador do SporTV Tiago Maranhão e com o técnico Abel Braga, na época comandando o Flamengo. Embora o ano de 2020 tenha sido mais tranquilo para Mauro publicamente, não são estas as únicas brigas virtuais em que o jornalista ex-ESPN participou nas redes.

Ainda naquele ano, Thiago Neves e o agente do Pedrinho, do Corinthians, também foram alvos de críticas do comentarista. O jornalista já bateu boca com figuras como o técnico Vanderlei e tantos outros. O LANCE! relembra algumas “tretas” de Mauro. Confira abaixo:



Mauro bate-boca com colega de emissora (Foto: Reprodução/ESPN)

MAURO X GIAN ODDI

Durante um dos programas “Linha de Passes”, da ESPN Brasil, em 2019, os comentaristas Mauro Cezar Pereira e Gian Oddi debateram de maneira mais “acalourada” sobre o assunto. Com a grande repercussão nas redes sociais, os dois fizeram um vídeo se explicando e mostrando que “fizeram as pazes”.

Mauro Cezar foi direto ao afirmar que Oddi estaria sendo “torcedor” ao verificar as imagens do VAR. A discussão foi mais longe quando Oddi afirmou que “vestiu a carapuça” e Mauro rebateu que ter “coragem” de admitir para qual clube torce. Oddi ainda respondeu: “Você é machão? O representante de torcida?”. Assista!



MAURO X CLUBE DO VINHO

Mauro, Abel e Júnior se estranharam pelas redes sociais (Montagem)

Mauro teria respondido pelo Instagram o ex-lateral Rubro-Negro após, coincidentemente, Júnior publicar uma foto bebendo vinho com amigos – em alusão ao “Clube do vinho”, criado pelo comentarista sobre a relação de comunicadores com o técnico Abel Braga. Na publicação, Júnior afirmou preferir “ser da Turma do vinho, do que da Turma dos sem caráter (SIC)”.

Também pelo Instagram, Mauro rebateu a indireta e criticou ex-jogadores comentaristas, ética na profissão e espaço para críticas de repórteres. Na sexta, Abel disse, em entrevista ao Esporte Interativo, não se importar com o “clube do vinho”, que seria como qualquer clube de amigos.

Abel recebeu diversas críticas na época pelo trabalho que realizava no Rubro-Negro, que depois seria campeão da Libertadores e do Brasileirão com Jorge Jesus, no mesmo ano. Mauro era um dos principais críticos ao trabalho de Abel.

MAURO CEZAR X TIAGO MARANHÃO



Tiago Maranhão bateu boca pelo Twitter com Mauro (Montagem)

Mais uma com a Turma do vinho. Mauro se envolveu em polêmica com o então apresentador Tiago Maranhão, do SporTV. Maranhão diferenciou jornalismo e representantes da torcida e Mauro respondeu a indireta. Se referindo pejorativamente a Maranhão como “menino”. A briga virtual viralizou, gerou memes e até torcida na web.

MAURO CEZAR X VANDERLEI LUXEMBURGO

Mauro e Luxemburgo trocaram farpas na ESPN (Foto: Reprodução)

Em abril de 2019, a briga foi com Vanderlei Luxemburgo. O técnico do Vasco, na época sem clube, aproveitou a participação no programa “Futebol na Veia” para alfinetar o comentarista. Luxa afirmou que Mauro “bate nele o tempo todo” e que o acha ultrapassado. Mais tarde, no “Linha de Passe”, o jornalista rebateu todas as críticas feita pelo treinador.

MAURO CEZAR X RICA PERRONE

Mauro ganhou ação na Justiça contra Rica Perrone (Foto: Reprodução)

Em 2018, Mauro Cezar processou o jornalista Rica Perrone por ofensas em rede social. Na época, eles fizeram um acordo judicial, onde o blogueiro devia pedir desculpas dentro do prazo de 48 horas, além de não ter direito de apagar a publicação por 30 dias. Caso contrário, Rica teria que pagar uma multa de R$ 1 mil – ele ainda teve que pagar R$ 1,5 mil por honorários dos advogados do comentarista.

MAURO CEZAR X TORCEDOR DO FLAMENGO

Torcedor do Flamengo foi demitido após discutir com Mauro (Foto: Reprodução)

Outra polêmica envolvendo Mauro Cezar na rede social aconteceu no início do ano de 2019. Em março, um torcedor do Flamengo foi demitido do seu trabalho por proferir ofensas ao comentarista da ESPN através do Twitter. O rubro-negro Reginaldo Guilarducci trabalhava na ArcelorMittal, multinacional indiana que produz aço e que tem uma fábrica no interior de Minas Gerais. Mauro expôs o caso à empresa, que demitiu o funcionário. O jornalista é apontado nas redes como “torcedor-clubista”.

MAURO CEZAR X THIAGO NEVES

Não foi a primeira vez que Thiago Neves atacou Mauro Cezar (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro; Reprodução)

Mauro Cezar trocou farpas com o meio-campista Thiago Neves, na época do Cruzeiro e atualmente no Sport. Tudo começou quando um torcedor da Raposa enviou um vídeo para o programa “Bate Bola Bom Dia” questionando os comentários do jornalista sobre o empate por 0 a 0 com o River Plate, da Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o que gerou irritação.

Através das redes sociais, Thiago Neves defendeu o torcedor do Cruzeiro e chamou Mauro Cezar de “mongol”, além de afirmar que ele só queria atenção. O comentarista rebateu e relembrou da brincadeira que o jogador fez comparando a tragédia de Brumadinho com o rebaixamento do Atlético-MG.

Porém, a polêmica dos últimos dias não foi a única entre Mauro Cezar e Thiago Neves. No ano passado, o meia do Cruzeiro caiu em uma fake news e atacou o jornalista da ESPN através das redes sociais. De acordo com o comentarista, o jogador nunca se retratou pela gafe.

MAURO CEZAR X EMPRESÁRIO DO PEDRINHO

Empresário do Pedrinho não gostou dos comentários de Mauro Cezar (Foto: Divulgação)

O empresário do atacante Pedrinho, antes do Corinthians e atualmente do Benfica, foi mais um a discutir via rede social com o comentarista da ESPN. Tudo começou quando Mauro Cezar rebateu o também jornalista Rodrigo Vessoni, que criticou a saída do zagueiro Léo Duarte, antes do Flamengo e agora defensor do Milan.

Vessoni afirmou que Pedrinho “fincou sua história no Corinthians” ao não sair para a Europa, enquanto Léo Duarte deixou o país rumo à Itália sem fazer história no Flamengo. Mauro discordou e afirmou que o atacante só está no Brasil porque “ninguém veio buscá-lo”.

Em seguida, o empresário de Pedrinho, Will Dantas, respondeu ao comentário de Mauro Cezar em uma postagem no Instagram. Will chamou o jornalista de “babaca” e ainda disse para Mauro “vomitar as palavras”. O comentarista não deixou barato e disse que o agente “é uma figura constrangedora”.

ATRITO NA REDE COM TORCEDORES DO BOTAFOGO

Mauro rebateu os torcedores do Botafogo nas redes sociais (Foto: Reprodução/ESPN)

Mauro Cezar virou uma “persona non grata” entre os botafoguenses. Após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 2, pela 12ª rodada do Brasileirão de 2019, o jornalista rebateu as reclamações dos alvinegros e ressaltou que houve erros de arbitragem para os dois lados.

Os comentários do jornalista em sua rede social gerou irritação dos torcedores do Botafogo. Após receber alguns xingamentos, ofensas e ameaças, Mauro Cezar criticou a postura dos alvinegros.

E MAIS:

