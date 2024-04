‘Clube do Livro Eldorado’ estreia segunda temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 7:01 Para compartilhar:

A nova temporada do programa Clube do Livro Eldorado, idealizado e apresentado por Roberta Martinelli, estreou na quinta-feira, 18, às 21h, na Rádio Eldorado. Amante da literatura tanto quanto da música, a jornalista seleciona um livro a cada semana para discutir com os convidados.

Após a transmissão, cada um dos 13 episódios fica disponível em formato de podcast em plataformas digitais – como Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.

O Clube do Livro é dividido em duas partes, com dois convidados. Na primeira, Roberta fala com quem lê, ou seja, um leitor. Já na segunda, conversa diretamente com o autor, ou um pesquisador, ou ainda o tradutor da obra em questão. “O programa mergulha nas histórias que os livros estão contando. Então, quando converso com outro leitor, nós temos duas vivências diferentes de uma mesma narrativa”, explica Roberta.

Para ela, a parte mais desafiadora de conceber o programa é pensar na curadoria dos livros, porque as possibilidades de escolha são infinitas.

A primeira temporada foi ao ar em 2023 e abordou títulos como Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Junior, A Filha Perdida, de Elena Ferrante, e Eu, Tituba, de Maryse Condé. A ideia é encerrar a série na Feira do Livro, entre os dias 29 de junho e 7 de julho, na Praça Charles Miller, diante do Pacaembu.

O Clube do Livro Eldorado vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21h, em FM 107,3 e no site radioeldorado.com.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.