Clube do Catar demonstra interesse em Luis Suárez Al-Arabi quer contar com o atacante uruguaio, que tem contrato apenas até junho de 2021

Após grandes anos no Barcelona, Luis Suárez pode estar de saída da Espanha. Segundo o jornalista Mitch Freeley, do “BelN Sports”, o Al-Arabi tem mantido contato com o staff do jogador sobre a disponibilidade do atacante uruguaio.

Os contatos começaram para saber não apenas a disponibilidade do jogador, mas quanto o Barcelona pediria na negociação. Com as conversas já iniciadas e com contrato até o meio do ano que vem, a saída de Suárez não deve ser muito dificultada pelos catalães.

Suárez é um pedido do treinador da equipe, o islandês Heimir Hallgrímson, que pediu à direção para contratar o atacante do Barça a qualquer custo.

Formado no Nacional, do Uruguai, Luis Suárez passou por Groningen, Ajax e Liverpool, e chegou ao Barcelona em 2014. Pelos catalães, são 197 gols em 282 jogos.

