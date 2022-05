Clube de Ronaldo, Real Valladolid conquista acesso à primeira divisão da Espanha Equipe bate o Huesca em casa, por 3 a 0, e termina a competição na segunda colocação. Almería foi campeão, e Eibar, Las Palmas, Tenerife e Girona brigam pela última vaga

O Real Valladolid está de volta à primeira divisão da Espanha. Neste domingo, pela última rodada da La Liga 2, a segunda divisão nacional, o clube presidido pelo brasileiro Ronaldo venceu o Huesca por 3 a 0 e assegurou a segunda colocação do torneio. O Almería foi o campeão.





Jogando em casa, o Valladolid contou com o apoio do seu torcedor, que lotou as arquibancadas do Estádio José Zorrilla. Shon Weissman, Gonzalo Plata e Álvaro Aguado marcaram os gols. O Fenômeno estava presente na partida e celebrou muito com os atletas.

Ronaldo é dono e presidente do Real Valladolid desde 2018, com 80% das ações. O clube roxo e branco conseguiu se manter na elite nas temporadas 2018/19 e 2019/21, mas caiu em 2020/21. A volta à La Liga acontece somente uma temporada depois.

Além de Almería e Real Valladolid, Eibar, Las Palmas, Tenerife e Girona seguem na briga pela última vaga na primeira divisão. A partir da próxima quarta-feira, as equipes disputam o playoff de acesso para saber quem será o terceiro classificado.

