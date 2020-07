Clube da Série B1 do Rio anuncia Carlos Alberto Ferreira como diretor executivo Rio São Paulo visa título do campeonato e segue se reforçando dentro e fora de campo

Visando o título inédito da Série B1 do Campeonato Carioca, o Rio São Paulo segue se reforçando também fora de campo. Nesta terça-feira, a diretoria anunciou a contratação de Carlos Alberto Ferreira como novo diretor executivo do clube. O experiente profissional que acumula passagens por São Cristóvão, Gonçalense e recentemente esteve no Macaé Esporte, chega para fazer parte do grupo que comanda o futebol do Rio São Paulo.

Carlos Alberto Ferreira foi apresentado ao elenco e membros da comissão técnica no Centro de treinamento da equipe, em Pedra de Guaratiba. O profissional fez questão de lembrar que o atual campeão da Série B2 entra na competição para buscar o acesso.

– Quero agradecer a confiança da diretoria e a recepção dos jogadores e comissão técnica na minha chegada. Estou vindo para ajudar, para somar, como sempre fiz. Tenho certeza que faremos um grande trabalho no clube. Nossa estrutura é uma das melhores do futebol carioca, e isso faz toda diferença. Nosso objetivo é o título da B1 e consequentemente a classificação para a elite do futebol carioca. Com respeito aos demais adversários, vamos buscar essa conquista importante para Rio São Paulo – disse Carlos Alberto Ferreira.

Com a previsão de início da série B1 para o mês de setembro, o Rio São Paulo segue intensificando as atividades e reforçando o elenco que irá disputar a competição. A diretoria entende que a conquista da B2 em 2019, eleva a responsabilidade da equipe, e por isso, todo o planejamento vem sendo respeitado para que tudo saia como esperado.

– A diretoria vem fazendo um brilhante trabalho e o resultado já apareceu com a conquista da B2, agora é dar sequência no que deu certo e aprimorar o que ainda precisa melhorar. Na próxima semana apresentaremos alguns jogadores que já estão treinando com o grupo – finalizou.

