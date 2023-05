Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 8:40 Compartilhe

Dono do Tottenham, Daniel Levy está disposto a pagar a cláusula de rescisão de contrato do técnico Xabi Alonso ao Bayer Leverkusen, segundo o “Mirror”. Os Spurs buscam um novo treinador desde a saída de Antonio Conte e o espanhol é um dos mais bem cotados para assumir o cargo.

Os ingleses acreditam que devem ter que pagar ao clube alemão o valor referente a um ano de salário de Xabi Alonso, o que não seria um problema visto que o comandante foi identificado como a opção número um dos Spurs. O espanhol faz um bom trabalho com o Leverkusen, que ocupa a 6ª colocação na Bundesliga e está na semifinal da Liga Europa.

Em recentes entrevistas, Xabi Alonso negou qualquer negociação para a próxima temporada e está focado em realizar um bom trabalho nos jogos restantes com o Bayer Leverkusen. O Tottenham também não pensa em contratar nenhum nome faltando três rodadas da Premier League, e Ryan Mason irá dirigir a equipe até o fim do mês.

Além de Xabi Alonso, o Tottenham também conversa com Julian Nagelsmann, que recentemente foi demitido do Bayern de Munique. O jovem alemão não está mais nos planos do Chelsea e é uma opção mais viável, uma vez que está sem clube.

