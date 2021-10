Clube chama Túlio de ‘otário’ e posta presente recebido por ele jogado no chão; ídolo do Botafogo se defende Túlio Maravilha está disputando a Copa do Brasil de Master pelo Glorioso e enfrentou o Democrata, que fez a acusação pela internet: 'Não posso falar o que quero aqui'

O ídolo do Botafogo Túlio Maravilha foi ofendido pelo perfil no Twitter do clube Democratas, da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, que acusou o jogador do time Master do Glorioso de receber uma camisa do clube e largar o presente no vestiário, que apareceu jogado no chão, aparentemente pisoteado. Os clubes se enfrentaram pela Copa do Brasil da categoria.

– Queremos agradecer ao Túlio Maravilha pelo recíproco respeito ao jogar hoje na Arena do Jacaré pela Copa do Brasil Master. Ganhou uma camisa de nosso vice-presidente e fez isso. Valeu, otário! Não posso falar o que quero aqui, mas @#%&… #TulioOtario – postou o perfil, usando caracteres para substituir palavrões que o perfil gostaria de ter escrito, mas não o fez.

Postagem feita pelo perfil do clube (Foto: Reprodução/Twitter)

Após a repercussão do caso, Tulio postou uma mensagem no Instagram para se explicar.

– Eu esqueci a camisa no vestiário e alguém jogou-a no chão. Nunca desrespeitei alguém ou uma instituição. Não é o meu perfil – disse ele, que depois voltou a falar sobre o assuntos nos stories.

– Quem me conhece sabe da minha índole e respeito que tenho com todos os clubes do futebol brasileiro independente da divisão A, B, C e D. É isso que importa de verdade. Quem me conhece sabe do meu carisma por todos – reforçou o campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995.

Comentário de Túlio feito no Instagram (Reprodução/Instagram)







Tulio complementou o tema com postagem no stories do Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

