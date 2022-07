Clube alemão inova e testa câmeras em jogadores durante amistoso com o Milan

Com o advento das inovações tecnológicas, cada vez mais o telespectador se sente imerso nas transmissões que acompanha. Porém, neste fim de semana, quem assistiu ao amistoso entre Milan e Colônia, da Alemanha, foi além e pôde ver a partida de um ângulo de dentro do campo. Isso porque câmeras corporais foram acopladas em jogadores do time alemão e conseguiram capturar a partida sob a ótica de um atleta profissional.

Na partida, alguns dispositivos foram acoplados em jogadores da equipe alemã. Sob a ótica de Timo Hubers, zagueiro do Colônia, foi possível ver a jogada que culminou no gol de Olivier Giroud, do Milan, primeiro do confronto. Tim Leperle, atacante do Colônia, por sua vez, capturou de perto o gol da equipe alemã. Além disso, outros momentos como divididas e contra-ataques foram registrados. O Milan venceu o duelo por 2 a 1 e de quebra faturou o título do torneio amistoso Telekom Cup.

As imagens em primeira pessoa do jogo, que registraram desde o apito inicial aos gols do jogo, serviram como fontes complementares da transmissão e foram divulgadas nas redes sociais do Colônia. Passado o ‘Jogo da Inovação’, como ficou conhecido o embate, as equipes seguem suas preparações para a temporada do futebol europeu.

O Milan tem em seu calendário mais três amistosos. O próximo compromisso será contra o Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club, da Hungria, no próximo sábado. Na quarta-feira, 27, encara o Woflsberg, da Áustria, e por fim o Olympique de Marselha, da França, no domingo, 31. O primeiro compromisso oficial da equipe será contra a Udinese, em 13 de agosto, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Já o Colônia estreia oficialmente no dia 30 de julho, em duelo da Copa da Alemanha, frente ao Regensburg.