Club Brugge é campeão da Bélgica pela 19ª vez

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/05/2024 - 17:34 Para compartilhar:

O Club Brugge conquistou o Campeonato Belga pela 19ª vez em sua história neste domingo (26), ao empatar sem gols com o vizinho Cercle Brugge na última rodada, que teve suspense até o final.

Para ser campeão, o ‘Le Club’ precisava de um ponto na última partida e, assim, não ser mais alcançado pelos outros postulantes ao título: Union Saint-Gilloise e Anderlecht.

O drama foi até a reta final da partida, quando o Cercle Brugge marcou no minuto 83, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com os demais resultados da rodada (vitória do Union Saint-Gilloise sobre o Genk por 2 a 0 e derrota do Anderlecht por 3 a 1 para o Royal Antwerp), o Club Brugge terminou com um ponto de vantagem sobre o USG e quatro sobre o Anderlecht.

Este título é um milagre para o time de Bruxelas: ao final da fase regular, em que todos os 18 times da primeira divisão se enfrentam, o Brugge tinha 19 pontos a menos que o Union Saint-Gilloise (70 contra 51).

Mas a divisão dos pontos nos playoffs entre os seis primeiros colocados e a série negativa do Union (quatro derrotas consecutivas) permitiram ao Brugge terminar com a taça.

bnl/mdm/pm/ol/cb