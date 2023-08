Cloud 100: As melhores empresas com serviços baseados na nuvem, segundo a Forbes

A Forbes publicou nesta semana sua lista anual das 100 melhores empresas com serviços baseados em cloud. Em sua oitava edição, a lista Cloud 100 é liderada pela Open AI, responsável pelo ChatGPT. Fundada por um grupo de pesquisadores em 2015, incluindo o atual CEO, Sam Altman, a Open AI inicialmente era uma fundação sem fins lucrativos.

A Open AI foi financiada com uma rodada inicial de US$ 1 bilhão da qual participaram AWS, Elon Musk, Reid Hoffman (criador do LinkedIN) e outros investidores conhecidos do Vale do Silício. Em 2019, a Open AI passou a ser uma empresa e formou uma parceria com a Microsoft. Desde então, todas as aplicações da companhia rodam na nuvem Microsoft Azure.

O crescimento da IA generativa foi um fator que levou empresas que apostam nessa tecnologia a se destacar na lista. Além da Open AI, a Forbes cita Antropic, Abnormal Security e Midjourney como startups que têm sido bem sucedidas ao apostar em IA.

Além da Open AI, completam o top 10 da lista: Databricks, Stripe, Canva, ServiceTitan, Klaviyo, Grammarly, Talkdesk, Rubrik e Miro. Confira a lista completa.

